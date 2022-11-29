"Вкусвилл" начал тестировать продажу продуктов на китайском маркетплейсе Tmall

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" начал тестировать продажи продуктов собственного бренда на китайском маркетплейсе Tmall, говорится в сообщении компании.

В настоящий момент речь идет о небольшом ассортименте – 4 дегустационных набора, собранных из 35 товарных позиций. Отвечая на вопрос "Интерфакса" о дальнейшем расширении позиций, представитель компании ответил, что развитие проекта экспорта в Китай будет зависеть от запроса покупателей и показателей спроса в стране.

"Для выхода на рынок мы выбрали модель cross-border, при которой заказ отправляется с бондового склада в Китае и последняя миля доставки занимает привычные китайскому покупателю 1-3 дня. Данный формат четко ассоциируется у потребителей с импортной продукцией и позволяет расширить ассортимент экспорта за счет упрощенной сертификации", - приводятся в релизе слова специалиста "Вкусвилла" по экспорту в Китай Андрея Тужикова.

О планах выйти на рынок Китая основатель сети Андрей Кривенко говорил еще несколько лет назад.

"Вкусвилл" – один из самых быстро растущих ритейлеров в РФ. Его выручка в прошлом году выросла на 42,3%, до 162,19 млрд рублей. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 67 городах России, более 120 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.