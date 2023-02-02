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"ВкусВилл" в 2022 году увеличил выручку на 26%, до 204,8 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "ВкусВилл" в 2022 году увеличил продажи на 26%, до 204,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Прошлый год был непростой (как, думаю, и у всех), но "ВкусВилл" проявил гибкость и благодаря лояльной аудитории справился, показал рост. Основные лояльные покупатели сохранили свои покупки и стали чаще пользоваться онлайн-сервисом", - объяснила динамику по выручке управляющая единой концепцией ритейлера Алена Несифорова.

Доля онлайн-доходов в общей выручке составила 39%. При этом онлайн-продажи увеличилась за год почти в 1,8 раза, до 79 млрд рублей. Всего за отчетный период было совершено более 70 млн заказов, что в 2 раза больше показателя 2021 года.

В течение 2022 года было открыто более 100 магазинов сети по всей РФ.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в РФ. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 70 городах России, более 120 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.

ВкусВилл
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