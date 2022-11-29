Рынок хлеба в России в 2022 году может вырасти на 7,3%

Потребление хлеба жителями России оказалось на 19 кг выше нормы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок хлебобулочных изделий в РФ в этом году по сравнению с прошлым годом может вырасти на 7,3%, до 920 млрд рублей, прогнозирует президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

"В денежном выражении в 2021 году рынок вырос на 8,6%, до 857 млрд рублей против 789 млрд рублей в 2020 году. За первое полугодие этого года рост составил 16,6%. По итогам года ожидается увеличение до 920 млрд рублей. Мы прогнозируем, что в 2023 году он вырастет до 980 млрд рублей", - заявил Кацнельсон на конференции "Хлебопекарное производство в России- 2022" во вторник в Москве.

Говоря о ценовой динамике на рынке, он сообщил, что с января по сентябрь цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в РФ повысились на 11%, из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки - на 9,2%. Это ниже уровня инфляции в сентябре, отметил он. Но доля затрат производителей в розничной цене хлеба остается высокой и составляет 62%, на долю торговой наценки приходится 35%, сказал он.

Потребление хлебных продуктов в РФ составляет 114 кг на человека в год, это на 19 кг выше нормы. При этом превышение наблюдается в большинстве регионов. Согласно его презентации, в Тамбовской области потребление выше рациональной нормы на 59%, в Алтайском крае - на 54%, в Курской области - на 51%. "Хлеб становится для некоторой части населения РФ едой. Не компонент к еде, традиционный консервативный компонент, а еда", - заявил глава гильдии.

Как считает Кацнельсон, дополнительным обременением для отрасли является ФГИС "Зерно", которая, кроме зерна, должна фиксировать и продукты его переработки, прежде всего муку. "Может, для крупного бизнеса это имеет смысл и не будет обременением, но для малого бизнеса это не годится", - заявил он, добавив, что гильдия будет добиваться, чтобы участие малого бизнеса в этой системе было добровольным.

По его данным, в РФ зарегистрировано 17,5 тыс. субъектов хлебопечения, из которых 95,7% - микро- и малые предприятия.