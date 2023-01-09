РФ в 2022 году увеличила экспорт муки в 3,5 раза

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - РФ с 1 января по 25 декабря 2022 года экспортировала 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (данные по поставкам в ЕАЭС за январь-октябрь), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Стоимость отправленной муки выросла в 3,9 раза. С апреля ежемесячные отгрузки муки стабильно превышали 60 тыс. тонн, в июне перешагнули отметку в 100 тыс. тонн, уточняет центр.

Крупнейшим импортером российской муки стала Грузия, которая, по данным на 25 декабря, увеличила закупки в 4,7 раза, до 202 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки выросли в 6 раз. Ирак, второй импортер российской муки в 2022 году, увеличил закупки в 12 раз, до 158 тыс. тонн. Ставший третьим Афганистан импортировал 131 тыс. тонн (в 4,9 раза больше).

В топ-5 импортеров также вошли Турция, которая обычно предпочитала закупать в России пшеницу и самостоятельно ее перерабатывать. За указанный период на турецкий рынок отгружено 78 тыс. тонн муки, тогда как за весь предыдущий год объем составлял менее 1 тыс. тонн. На пятом месте среди покупателей - Туркменистан, нарастивший импорт в 4,5 раза, до 43 тыс. тонн.

Впервые российская мука была поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Больше всего экспортировали муку Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.

Рост экспорта муки напрямую связан с сокращением экспорта зерна, а именно пшеницы, считает генеральный директор компании "Прогресс Агро" Леонид Рагозин, мнение которого приведено в сообщении. "Сокращение экспорта пшеницы началось еще в 2021 году, когда были введены квоты и пошлины. Тогда многие стали разворачивать агробизнес на переработку", - заявил он. В прошлом году компания 460 тонн муки отправила на Мадагаскар и 40 тонн - в Грузию. В настоящее время ведет переговоры по экспорту муки в страны Азии, в частности, в Китай.

После расширения мощностей мукомольного производства "Прогресс Агро" в 2023 году рассчитывает экспортировать 5 тыс. тонн муки, а через два года нарастить поставки до 30 тыс. тонн - в Китай, на Ближний Восток, в страны Юго-Восточной Азии и Африки.

По оценке "Агроэкспорта", в качестве ключевых направлений дальнейшего расширения сбыта российской пшеничной муки следует рассматривать рынки стран ближнего зарубежья, где наблюдается устойчивый спрос на российскую продукцию, и Китай, в 2022 году пока находившийся на шестом месте среди покупателей российской муки. Перспективными направлениями также являются рынки Афганистана и Ирака, Гонконга, Таиланда, Малайзии, стран Персидского залива, прежде всего ОАЭ, Африки (Сомали, Ангола, Бенин, Гана, Джибути).

"Главным фактором роста производства и экспорта муки стала более высокая экономическая целесообразность по сравнению с экспортом зерна. Мы бы увидели еще более впечатляющие достижения, но наши экспортные возможности пока ограничены недостаточными для существующего потенциала мукомольными мощностями. Россия давно обеспечивает себя мукой, теперь пришло время серьезно нарастить экспортоориентированные мощности", - отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, которого цитирует "Агроэкспорт". Он уверен, что дальнейший рост экспорта муки будет напрямую зависеть от темпов ввода новых перерабатывающих мощностей.

Согласно данным ITC Trade Map, глобальный импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2021 году составил $5,1 млрд, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 4,6%. Крупнейшими поставщиками являлись Турция ($1,1 млрд), Казахстан ($441 млн) и Германия ($386 млн), ведущими импортерами - Афганистан ($588 млн), Ирак ($489 млн) и Нидерланды ($242 млн).