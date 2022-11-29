Минфин в среду вновь проведет 3 безлимитных аукциона по размещению ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в среду, 30 ноября, проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию). Объем остатков, доступных для размещения в данном выпуске, составляет почти 696 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 750 млрд рублей.

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период - 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ). Доступный объем бумаг для размещения - 150,9 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала). Доступный объем бумаг данного выпуска для размещения - 136,07 млрд рублей.