Минфин 23 ноября разместил на трех аукционах ОФЗ на 166,71 млрд рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минфин 23 ноября разместил на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 166,71 млрд рублей по номиналу, заметно уступив рекорду прошлой недели (823,02 млрд рублей).

Спрос инвесторов на гособлигации, и прежде всего на бумаги с плавающей ставкой, остался достаточно высоким, но Минфин на этот раз отсек на аукционах слишком агрессивные заявки с точки зрения доходности.

Всего с учетом последних размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1 426,2 млрд рублей по номиналу при плане всего 150 млрд рублей. Таким образом, квартальный план уже перевыполнен в 9,5 раза.

Средневзвешенная цена на первом состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 77,7869% от номинала, что соответствует доходности 10,26% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 77,5415% от номинала, что соответствует доходности 10,3% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 82,552 млрд рублей по номиналу при спросе 248,868 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 65,782 млрд рублей. Объем остатков, доступных для размещения, перед аукционом составлял 233,24 млрд рублей по номиналу.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года, было продано бумаг на общую сумму 73,474 млрд рублей по номиналу при спросе 403,517 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 72,056 млрд рублей. Доступный объем бумаг для размещения на аукционе составлял 243 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 97,3243% от номинала, цена отсечения была установлена в размере 97,25% от номинала.

На третьем аукционе, где размещались ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года, было продано бумаг на общую сумму 10,684 млрд рублей по номиналу при спросе 17,185 млрд рублей. Выручка от аукциона - 10,047 млрд рублей. Доступный объем бумаг данного выпуска для размещения был равен 145,31 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,6478% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.