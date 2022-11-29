Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Нефть Brent подорожала до $85,3 за баррель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть немного замедлили подъем в ходе торгов во вторник, но продолжают уверенно расти более чем на 2% на фоне ожиданий, что Китай ослабит жесткие ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 по московскому времени подорожали на $2,14 (2,57%) - до $85,33 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,74 (2,25%) - до $78,98 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,5%, WTI - на 1,3%, хотя в ходе торгов падение превышало 3%, и оба сорта опускались до минимумов почти за год. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Кроме того, рынок следит за переговорами относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые государства сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НРД получил отзыв Совета ЕС на заявление об оспаривании включения в санкционный список

Минфин уточнил исполнение бюджета за 9 месяцев с 55 млрд руб. до более 200 млрд руб.

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

ФАС получила ходатайство о приобретении Lamoda от немецкой компании

"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

В "Газпроме" констатировали разочарование Европы в биржевом ценообразовании на газ

В "Газпроме" констатировали разочарование Европы в биржевом ценообразовании на газ

Новак сообщил об обсуждении с Китаем системы расчетов без использования SWIFT

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Молдавия возобновила реверс газа на Украину

Молдавия возобновила реверс газа на Украину

Цена нефти Brent резко повысилась до $85,2 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });