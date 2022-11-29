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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Акции ПАО "Россети Ленэнерго" упали на 5-9% на новостях о дивидендах

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ПАО "Россети Ленэнерго" снизились по итогам основных дневных торгов на Московской бирже во вторник на 5,4% (до 7,32 рубля за штуку), а привилегированные акции компании упали на 8,8% (до 129,05 рубля за штуку) на новостях о дивидендах.

Совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну привилегированную акцию, говорится в материалах компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 8 января 2023 года. Чистая прибыль ПАО "Россети Ленэнерго" по РСБУ в январе-сентябре составила 14,695 млрд рублей, что на 9,3% меньше показателя аналогичного периода 2021 года.

"Россети Ленэнерго" сообщили о планах выплаты дивидендов в начале ноября. Внеочередное собрание акционеров с соответствующей повесткой пройдет 23 декабря, реестр для участия в нем закрылся 14 ноября.

По итогам 2021 года акционеры "Россети Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов в размере 0,3479 рубля на одну обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную (всего - 4,95 млрд рублей).

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