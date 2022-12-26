Акционеры "Ленэнерго" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") на внеочередном собрании 23 декабря утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну обыкновенную акцию и на одну привилегированную акции, сообщила компания.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 3,82 млрд рублей.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра на 8 января 2023 года.

Чистая прибыль ПАО "Россети Ленэнерго" по РСБУ в январе-сентябре составила 14,695 млрд рублей, что на 9,3% меньше показателя аналогичного периода 2021 года.

По итогам 2021 года акционеры "Россети Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов в размере 0,3479 рубля на одну обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную (всего - 4,95 млрд рублей).

"Россети Ленэнерго" сообщили о планах выплаты дивидендов за 9 месяцев 2022 года в начале ноября.

В ходе собрания акционеры также проголосовали за досрочное прекращение полномочий совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго" и избрали его новый состав. Свои места от ПАО "Россети" в нем сохранили генеральный директор компании Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО "Россети Ленэнерго" Игорь Кузьмин, врио заместителя генерального директора по экономике и финансам "Россетей" Алексей Полинов, заместитель генерального директора по правовому обеспечению Даниил Краинский, заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг "Россетей" Алексей Мольский.

Главный советник ПАО "Россети" Евгений Ляпунов сменил в совете главного инженера компании Андрея Майорова.

В совет от правительства Петербурга вошли: сохранившие свои места директор НО "Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге" Елена Церетели, начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля Екатерина Голубева, зампредседателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Светлана Мельникова, первый зампредседателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Алла Петрова, заместитель председателя комитета имущественных отношений Андрей Карельский.

Кроме того, вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля сменил в совете председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

Место в совете также сохранил директор "Фонда энергетического развития" Сергей Пикин.

Уставный капитал компании составляет 8 617 049 631 рубль, он разделен на 8 523 785 320 обыкновенных и 93 264 311 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

"Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения.

Основной акционер компании - ПАО "Российские сети" (67,48% обыкновенных акций).