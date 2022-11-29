ЦБ будет развивать мониторинг активов компаний на фоне растущей токсичности "недружественных" валют

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Растущая "токсичность" валют недружественных стран может потребовать дополнительных мер для дестимулирования их использования компаниями реального сектора, ЦБ будет развивать мониторинг их активов, говорится в "Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023 г и период 2024-2025 гг.".

"Блокировка недружественными государствами иностранных активов российских банков, а также применяемые зарубежными контрагентами операционные ограничения на проведение российскими банками расчетов в основных мировых резервных валютах сделали эти валюты "токсичными" для использования как в международном, так и во внутреннем платежном обороте. Эти валюты, по сути, стали ограниченными в хождении, их использование несет существенные риски потерь для граждан и бизнеса", - говорится в докладе, опубликованном ЦБ во вторник.

Иностранные контрагенты фактически лишают российские банки возможности полноценно исполнять обязательства в "токсичных" валютах, в том числе перед российскими клиентами, констатирует регулятор. Например, банки более не могут удовлетворять заявки клиентов на снятие с "токсичных" валютных счетов наличности из-за прекращения оптовых поставок этой валютной наличности в РФ, растет число отказов со стороны контрагентов из недружественных государств проводить платежи по корсчетам российских кредитных организаций, не подпавших под блокирующие санкции, отмечает ЦБ.

Наибольший вклад в процесс девалютизации банковских балансов может внести вытеснение "токсичных" валют из расчетов в российской внешней торговле, что зависит от участников внешнеторговых отношений, пишет Банк России.

Для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора могут потребоваться дополнительные меры, отмечается в документе. "Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций). Аналогичные рекомендации правительства РФ могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки - включения в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран", - пишет ЦБ.

Сам регулятор в условиях изменения структуры баланса резидентов-экспортеров из-за внешних ограничений "будет совершенствовать мониторинг валютных активов и обязательств крупнейших нефинансовых организаций, в том числе в разрезе валют", гласит документ.

Содействовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах дружественных государств, а также снижению избыточной валютизации активов и пассивов нефинансовых организаций должны и подходы валютного регулирования и контроля, сказано в "Основных направлениях".

Административную ответственность за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций, нужно максимально смягчать, полагает ЦБ. У Банка России должны появиться полномочия по определению перечня видов валют (в том числе перечня иностранных валют), которые могут быть использованы для оплаты акций/долей в уставных капиталах банков и некредитных финансовых организаций, считает регулятор.