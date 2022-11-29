Рубль во вторник укрепился к доллару и евро благодаря нефти

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря улучшению отношения инвесторов к рисковым активам и ввиду подорожавшей нефти.

Курс доллара США составил 61,02 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,2 руб./EUR1, подешевев на 65,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,64 копейки - до 62 рубля. Курс китайского юаня вырос на 3,2 копейки - до 8,47 рубля.

Ситуация с коронавирусом в Китае

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подорожал к доллару и евро по итогам вторника после снижения накануне из-за того, что рынки крайне негативно отреагировали на новости о новых вспышках COVID-19 в Китае и мерах властей, предпринимаемых в рамках политики "нулевой терпимости". В свою очередь, к улучшению отношения инвесторов к риску и росту цен на нефть на торгах во вторник привели новости, что китайские власти планируют активно поощрять вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения.

Эксперты считают, что такая мера, как вакцинация, может оказаться ключевой для снятия антиковидных ограничений. Кроме того, рынок ожидает, что массовые акции протеста в городах КНР, наблюдавшиеся в понедельник, могут побудить власти к смягчению уже введенных ограничений.

Свежие заявления руководителей ФРС

Рынки также анализируют свежие заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США в плане прогнозов дальнейшей монетарной политики.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times."С учетом того, что мы начинаем продвигаться в сторону ограничительного уровня ставок, у нас есть возможность замедлить темпы повышений и оценить последствия", - отметила она.

Октябрьский отчет об инфляции был хорошим, отметила также Местер, добавив, что она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. Также она хотела бы увидеть более сбалансированную ситуацию на рынке труда.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в свою очередь считает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года, до начала 2024 года для того, чтобы эффективно побороть инфляцию. "Я думаю, что нам необходимо держаться на этом уровне (выше 5% - ИФ) на протяжении всего 2023 года", - заявил Баллард в интервью MarketWatch.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в своем выступлении также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире".

Он предупредил, что действия ФРС по сдерживанию темпов роста потребительских цен могут привести к повышению уровня безработицы до 5% в следующем году. По мнению Уильямса, ставки будут удерживаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может последовать в 2024 году.

Растущая "токсичность" валют недружественных стран может потребовать дополнительных мер для дестимулирования их использования компаниями реального сектора, между тем напомнил ЦБ РФ в "Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023 г и период 2024 и 2025 гг" (документ опубликован во вторник).

"Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций). Аналогичные рекомендации правительства РФ могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки - включения в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран", - пишет ЦБ.

Цены на нефть

Цены на нефть немного замедлили подъем в ходе торгов во вторник, но продолжают уверенно расти более чем на 2% на фоне ожиданий, что Китай ослабит жесткие ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 2,26% - до $85,07 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,34% - до $79,05 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,5%, WTI - на 1,3%, хотя в ходе торгов падение превышало 3%, и оба сорта опускались до минимумов почти за год. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Кроме того, рынок следит за переговорами относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые государства сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Дискуссия по введению "ценового потолка" на российскую нефть не закончена, поскольку разногласия среди тех, кто его вводит, очевидны, сообщил Александр Новак в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Он отметил, что ранее западные страны ввели ряд "необдуманных санкционных решений" в отношении нескольких крупных производителей энергоресурсов, в том и числе России. "Все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей, инвестиций в отрасль - и не только нефтяную. Это может коснуться любого биржевого товара, по которому западным странам в дальнейшем захочется вводить свои правила", - добавил вице-премьер.

Россия считает неприемлемым обсуждаемый потолок цен на российскую нефть, намерена работать только на рыночных условиях, также сообщил журналистам Новак в кулуарах бизнес-форума. "У нас довольно жесткая позиция, я об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высоким, это неприемлемо в принципе. Мы будем все равно работать по рынку", - сказал он.

Экспорт нефти из России в Китай по итогам января-октября 2022 года вырос на 9,5% год к году - до почти 72 млн т, сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе бизнес-форума в Москве.

"Роснефть" является основным российским поставщиком нефти в КНР, обеспечивая примерно 7% китайского рынка в данном сырье. Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября увеличился на 9,5% - до почти 72 млн тонн. Это чуть меньше, чем поставки в КНР из Саудовской Аравии, 73,8 млн - их результат", - сказал он.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник рубль перешел к коррекционному укреплению, которое поддерживалось ростом нефтяных цен. "На фоне сообщений о возможном дальнейшем снижении квот по добыче ОПЕК+ фьючерсы Brent во вторник на время достигали $86 за баррель. В среду на динамику котировок нефти и рубля могут повлиять дальнейшие новости о судьбе ценового потолка. В отсутствии принципиально новых сообщений рубль в среду не будет показывать ярко выраженную динамику, продолжая двигаться в диапазоне 60,5-61,5 руб./$1", - говорит Григорьев.

"В утренние часы и первой половине дня в целом доллар пытался закрепиться на уровнях, достигнутых накануне. Пара "доллар-рубль" торговалась выше 61,2 руб./$1 и даже поднималась до 61,38 руб./$1, обновив очередной максимум с 10 ноября. Однако удержать преимущество американской валюте на удалось и во второй половине дня пара скорректировалась ниже 61 руб./$1. Впрочем, на уровне 60,8-60,9 руб. доллар получал определенную поддержку и уйти заметно ниже 61 рублю так и не удалось. Отметим, что рубль большую часть дня использовал еще утренний рост нефтяных котировок, скорректировавшихся вверх после того, как реакция рынков на протесты в Китае была во многом отыграна. В то же время общее настроение на глобальных рынках оставалось противоречивым из-за новых сигналов в отношении процентной политики в США. В частности, на рынке усилились опасения, что подъем ставки ФРС хоть и замедлится, но максимум по ставке превысит ожидания участников рынка, и ставка пробудет там гораздо более длительный период, чем ожидалось ранее", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 ноября на 32,22 копейки, до 61,0742 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,74 копейки, до 63,3882 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 31,82 копейки по отношению к понедельнику и составил 61,0988 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 18,82 копейки и составил 61,0329 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 004,711 млн, из которых $720,55 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 284,161 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 19,55 копейки, до 63,468 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, опустился на 4,61 копейки, до 63,3444 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR879,51 млн, из которых EUR257,302 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR622,208 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 29 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 539,3 млрд рублей (при лимите 3,3 трлн рублей и спросе 2 трлн 539,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 ноября, банки разместили 1 трлн 663,3 млрд рублей (при лимите 2,86 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,24% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,72% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.