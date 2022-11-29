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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ 3 и 4 декабря пройдут онлайн

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Встречи министров ОПЕК 3 декабря и ОПЕК+ 4 декабря пройдут в режиме видеоконференции, сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов.

"Подтверждено, что встречи пройдут онлайн", - сказали они.

В конце сентября министры ОПЕК+ приняли решение впервые встретиться очно после почти двухлетних заседаний в режиме онлайн. Переговоры прошли 5 октября в Вене - там было принято решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с с ноября.

Тогда же министры ОПЕК+ решили встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, однако следующая встреча была назначена на 4 декабря - день, предшествующий началу вступления в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.

По информации "Интерфакса", изначально обсуждалось, что встреча, назначенная на 4 декабря, снова пройдет в Вене.

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