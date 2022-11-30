ВТБ повысит ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ с 3 декабря повысит минимальную ставку по ипотеке на 0,5 процентного пункта, до 10,9%, говорится в сообщении госбанка.

Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового и строящегося жилья, а также программу рефинансирования. Все заявки, направленные в банк до 2 декабря включительно, будут рассмотрены по текущим условиям со ставками от 10,4%.

Как пояснили в ВТБ, банк меняет условия по кредитам на фоне повышения рыночных ставок в ноябре.

"Средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%. Таким образом, мы приводим свои условия к базовым общерыночным значениям. Дополнительным фактором стал продолжающийся рост стоимости привлечения ресурсов на рынке, что не позволяет оставлять условия кредитов без изменений", - говорится в сообщении.

Клиенты могут получить скидку в размере 0,3 п.п. при оформлении онлайн-заявки на ипотеку, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, а также при получении зарплаты на карту ВТБ. Без изменений остаются и условия по льготным программам. По ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 6,7%, в рамках "семейной" и IT-ипотеки" – от 4,7%, дальневосточной ипотеки – от 1,7%.

Банк сохраняет текущие неценовые параметры кредитов, в том числе минимальные требования к уровню первого взноса. Например, при покупке квартиры или апартаментов на первичном рынке он составит 15%, аналогичные условия действуют в рамках программ с господдержкой. При приобретении недвижимости на вторичном рынке минимальный первый взнос составляет 10%.