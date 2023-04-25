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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

ВТБ предложил поднять лимиты по ипотеке с господдержкой в ряде регионов

ВТБ предложил поднять лимиты по ипотеке с господдержкой в ряде регионов
Фото: Octagon.Media/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Лимиты по ипотечным программам с государственной поддержкой необходимо поднять в ряде нуждающихся в этом регионов, заявил на круглом столе "Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования" вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

"Предложение - поднять лимиты по господдержке в отдельно взятых регионах", - сказал он.

Также он считает, что в рамках "Семейной ипотеки" нужно снижать процентную ставку гражданам в зависимости от количества детей. Например, семьям с одним ребенком - 6%, с двумя - 5% и т.д.

Также Дячкин напомнил про предложение снизить ипотечную ставку при квартир площадью более 55 кв.м.

Ранее сообщалось, что "Семейная ипотека" в марте оставалась самой популярной программой, выдачи по ней выросли на 42% - до 142 млрд рублей (100 млрд рублей в феврале), что составило около половины выдач по госпрограммам.

Евгений Дячкин ВТБ
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