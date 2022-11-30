Путин заявил о снижении уровня бедности в РФ до 10,5%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Уровень бедности в России по итогам третьего квартала 2022 года составил 10,5%, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сообщил на совещании с членами правительства в среду.

При этом глава государства признал, что темпы снижения уровня бедности не столь высоки, так как в третьем квартале 2021 года этот показатель составлял 11%.

"Снижение, действительно, небольшое, но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определенная позитивная динамика есть. Ее надо сохранять. За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с 3 кварталом прошлого года они прибавили 27,8%", - отметил Путин.