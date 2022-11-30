Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Путин заявил о снижении уровня бедности в РФ до 10,5%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Уровень бедности в России по итогам третьего квартала 2022 года составил 10,5%, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сообщил на совещании с членами правительства в среду.

При этом глава государства признал, что темпы снижения уровня бедности не столь высоки, так как в третьем квартале 2021 года этот показатель составлял 11%.

"Снижение, действительно, небольшое, но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определенная позитивная динамика есть. Ее надо сохранять. За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с 3 кварталом прошлого года они прибавили 27,8%", - отметил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поручил провести в январе индексацию зарплат бюджетников

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря

Министр нефти Венесуэлы сообщил о скором подписании контрактов с Chevron

НРД получил отзыв Совета ЕС на заявление об оспаривании включения в санкционный список

Минфин уточнил исполнение бюджета за 9 месяцев с 55 млрд руб. до более 200 млрд руб.

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

ФАС получила ходатайство о приобретении Lamoda от немецкой компании

"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });