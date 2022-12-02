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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Число бедных в РФ за январь-сентябрь снизилось до 17,2 млн человек с 17,6 млн годом ранее

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в январе-сентябре 2022 года составила 17,2 млн человек, уровень бедности оценивается в 11,8%, сообщил в пятницу Росстат.

В январе-сентябре 2021 года численность бедных составляла 17,6 млн человек, уровень бедности оценивался в 12,1%.

Численность бедных в III квартале 2022 года сократилась до 15,3 млн человек (16,0 млн человек в III квартале 2021 года), уровень бедности снизился до 10,5% (с 11,0%).

В I квартале 2022 года численность бедных оценивалась в 20,9 млн человек (уровень бедности - 14,3%), во II квартале 2022 года - в 17,6 млн человек (12,1%).

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Уровень бедности в РФ в целом за 2021 год составил 11,0% против 12,1% в 2020 году. В том числе в IV квартале 2021 года уровень бедности равнялся 8,5% (в IV квартале 2020 года - 9,2%), в III квартале - 11,0% (12,8%), во II квартале - 12,5% (13,5%), в I квартале - 14,2% (12,6%).

Как сообщалось, в июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России к 2030 году нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение уровня бедности до 6,5% - ИФ).

Росстат
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