Минфин РФ доразместил на аукционе весь остаток ОФЗ-ПК серии 29021 на 150,88 млрд руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,1498% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 150 млрд 885 млн рублей по номиналу при спросе 210 млрд 199 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 147 млрд 920 млн рублей. Таким образом, Минфин доразместил на аукционе весь доступный для размещения остаток бумаг данного выпуска.

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период - 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).