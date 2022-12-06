Минфин в среду вновь проведет 3 безлимитных аукциона по размещению ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в среду, 7 декабря, проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29023 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период 98 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 22 марта 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию). Объем остатков, доступных для размещения в данном выпуске, составляет почти 112 млрд рублей.

Облигации серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года имеют 47 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-47-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ). Данный выпуск является новым, он еще ни разу не предлагался инвесторам. Его первоначальный объем составляет 750 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала). Доступный объем бумаг данного выпуска для размещения - 121,6 млрд рублей.