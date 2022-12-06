Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минфин в среду вновь проведет 3 безлимитных аукциона по размещению ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в среду, 7 декабря, проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29023 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период 98 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 22 марта 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию). Объем остатков, доступных для размещения в данном выпуске, составляет почти 112 млрд рублей.

Облигации серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года имеют 47 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-47-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ). Данный выпуск является новым, он еще ни разу не предлагался инвесторам. Его первоначальный объем составляет 750 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала). Доступный объем бумаг данного выпуска для размещения - 121,6 млрд рублей.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Новые санкции ЕС против РФ могут включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Литва сообщила, что у России осталось еще 40% квоты на калининградский транзит товаров

В ВТБ сообщили о крупной DDoS-атаке и возможных проблемах с сервисами

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });