Мировой рынок бондов в ноябре вырос на рекордные $2,8 трлн и вышел из "медвежьего" тренда

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Мировой рынок облигаций в ноябре вырос на $2,8 трлн благодаря ставкам инвесторов на то, что центробанки мира взяли под контроль инфляцию, пишет агентство Bloomberg.

Таким образом, объем рынка государственных и корпоративных облигаций на конец текущего месяца достиг $59,2 трлн по сравнению с $56,4 трлн на конец октября, а темп его роста стал максимальным за весь период ведения расчетов Bloomberg, начиная с 1990 года.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что рынок начал восстанавливаться после того, как в сентябре он вошел в "медвежий" тренд, отмечает агентство. Восстановление могло быть обусловлено данными о большем, чем ожидалось, замедлении инфляции в США и сигналами Федеральной резервной системы о возможном снижении темпов повышения ключевой ставки, полагают эксперты.

"Мы начали наблюдать сигналы, которые указывают на то, что инфляция достигла или достигает пика", - заявил управляющий отделом активов с фиксированным доходом PineBridge Investments Омар Слим.

Ожидания "разворота" Федрезерва начали расти с момента публикации отчета американского минтруда о том, что инфляция в стране в октябре замедлилась до 7,7% в годовом выражении с 8,2% месяцем ранее и оказалась ниже прогноза рынка в 8%. Эти данные вызвали массивное ралли "облегчения" на ряде финансовых рынков, включая рынок облигаций. Однако, поскольку риски рецессии все еще высоки, восстановление рынка заимствований может оказаться затрудненным, добавляет Bloomberg.

Инвесторы в декабре будут ждать последнего в этом году заседания Федрезерва, которое назначено на середину месяца. До этого в центре внимания будут также находиться данные по рынку труда и инфляции в ноябре.