Сервис доставки еды DoorDash сократит 1,2 тыс. рабочих мест

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды DoorDash Inc планирует сократить 1,25 тыс. сотрудников, чтобы уменьшить расходы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании.

"Наш бизнес продолжает расти, однако с учетом того, как быстро мы увеличивали штат, операционные расходы, если их не ограничить, продолжат расти быстрее, чем выручка", - заявил главный исполнительный директор DoorDash Тони Сюй в обращении к сотрудникам.

Сокращения коснутся 6% рабочих мест в компании как в США, так и за пределами страны, сообщили источники агентства.

Операционные расходы DoorDash в третьем квартале текущего года превысили $2 млрд, что связано, в частности, с выплатами в виде опционов на акции и интеграцией финского стартапа Wolt, приобретенного компанией в конце прошлого года за $8 млрд.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $296 млн в минувшем квартале по сравнению с убытком в $101 млн годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов, включая выплаты в виде опционов, составила $87 млн.

DoorDash быстро завоевала крупную долю американского рынка доставки еды в период пандемии, однако поскольку конкуренция в этом секторе резко усилилась за последнее время, компании пришлось увеличить инвестиции, чтобы удержать свои позиции. Кроме того, потребительский спрос начал ослабевать из-за усиления инфляции.

"DoorDash будет снижать операционные расходы, не связанные с рабочими местами, однако этого будет недостаточно, - заявил Сюй. - Нынешняя сложная реальность вынудила меня в конце концов принять тяжелое решение о сокращении размера нашей команды".

Акции DoorDash прибавляют в цене 3,8% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 64%.