PepsiCo сократит несколько сотен работников в штаб-квартирах в США

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, сократит несколько сотен рабочих мест в штаб-квартирах своих североамериканских подразделений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

Сокращения затронут североамериканский бизнес компании по производству напитков, который находится в Перчейзе, штат Нью-Йорк, а также подразделение, выпускающее снеки и фасованную пищевую продукцию, со штаб-квартирами в Чикаго и Плано, штат Техас, сообщили источники издания.

PepsiCo разослала сотрудникам уведомление, сообщив, что сокращения направлены на "упрощение организации, чтобы мы могли повысить эффективность работы". Они в большей степени затронут сегмент по производству напитков, поскольку ранее компания уже начала ликвидировать рабочие места в подразделении по производству снеков в рамках программы добровольного ухода на пенсию, отмечает WSJ.

PepsiCo последовала примеру других крупных американских компаний, включая крупнейшую в стране сеть магазинов розничной торговли Walmart Inc. и автопроизводителя Ford Motor Co., которые сокращают число офисных сотрудников.

С начала 2022 года капитализция PepsiCo выросла на 5,4%.