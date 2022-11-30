Юань растет к доллару более чем на 1% на надеждах ослабления COVID-ограничений в Китае

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Юань растет по отношению к доллару США более чем на 1% на торгах в среду днем на надеждах инвесторов на ослабление коронавирусных ограничений в КНР.

Курс китайской нацвалюты на 16:00 по Москве составил 7,0771/$1, поднявшись на 1,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Юань вырос до максимальной отметки почти за две недели, пишет Bloomberg.

Основным драйвером роста для трейдеров выступают ожидания того, что власти Китая пойдут на масштабное смягчение антиковидных ограничений после того, как в среду стало известно о снятии локдауна в Чжэнчжоу, где находится крупный завод по производству продукции Apple. Карантинные меры были ослаблены также в Пекине и в провинции Гуандун.

"Мы полагаем, что Китай встал на путь открытия, хотя пока еще сохраняются временные ограничения. Мы оставляем без изменений среднесрочный прогноз для юаня, который предполагает восстановление (экономики - ИФ) Китая после снятия ограничений", - заявил эксперт Credit Agricole CIB Сяоцзя Чжи.

Между тем не все аналитики сохраняют оптимизм относительно изменения состояния китайской экономики. "Людям необходимо иметь более реалистичную картину того, как будет проходить восстановление. Оно будет долгим и трудным, - считает аналитик Standard Chartered Bank Беки Лю. - По нашим прогнозам пара доллар/юань будет торговаться в диапазоне 7-7,2 юаня/$1 до конца первого полугодия 2023 года, затем она может немного снизиться - до 6,96 юаня/$1 - к концу 2023 года".

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,32%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

Инвесторы ждут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Центре Хатчинса в 21:30 по Москве в среду. Его речь будет посвящена фискальной и монетарной политике с прогнозами относительно состояния экономики и рынка труда. Мероприятие также предусматривает ответы на вопросы аудитории. Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями главы ФРС, надеясь получить сигналы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0386 против $1,0331 на закрытие сессии во вторник.

Курс доллара к иене поднялся до 138,84 иены по сравнению со 138,71 иены на конец прошлой сессии.

Фунт торгуется на отметке $1,2006 против $1,1951 накануне.