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Apple может недовыполнить план по iPhone 14 Pro на 6 млн шт. из-за проблем на заводе

Apple может недовыполнить план по iPhone 14 Pro на 6 млн шт. из-за проблем на заводе
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Производство самой продвинутой модели смартфонов Apple Inc iPhone 14 Pro в этом году может оказаться на 6 млн штук ниже запланированного уровня из-за беспорядков на предприятии тайваньской Foxconn Technology Group в городе Чжэнчжоу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Потери в производстве будут зависеть от того, насколько быстро Foxconn сможет стабилизировать ситуацию после массовых протестов на предприятии и вернуть людей на сборочное производство.

Предприятие Foxconn в Чжэнчжоу выпускает основную часть устройств iPhone 14 Pro и Pro Max, которые стали самыми востребованными в этом году. В начале ноября Bloomberg сообщало, что Apple понизила целевой показатель производства всех моделей iPhone 14 на текущий год с 90 млн до 87 млн единиц из-за проблем на заводе в Чжэнчжоу и слабого спроса на простые версии из новой линейки - iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

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По словам источника Bloomberg, Apple и Foxconn ожидают, что объем производства iPhone в Чжэнчжоу в этом году будет на 6 млн штук ниже запланированного, и надеются компенсировать его в 2023 году.

Сотрудники предприятия почти на две недели оказались запертыми на заводе из-за карантина в связи с COVID-19. Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и недостаточное обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, другие заявляли, что опасаются выходить на производство из-за риска заражения коронавирусом.

В конце октября люди начали массово покидать предприятие, несмотря на карантин. Вслед за этим на заводе вспыхнули акции протеста в связи с невыплатой зарплат и ковидными ограничениями.

Ситуация на предприятии остается нестабильной, и оценки производства iPhone могут измениться, отметил источник.

Apple iPhone Чжэнчжоу Foxconn
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