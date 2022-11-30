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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

АЕБ не видит смысла ежемесячно комментировать тренды авторынка РФ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) пока не планирует возвращаться к практике комментирования помесячных результатов продаж легковых автомобилей и LCV в РФ в своих пресс-релизах, сообщил журналистам глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Комитет, ежемесячно публикующий данные о продажах на российском легковом авторынке, до начала 2022 года традиционно снабжал автомобильные пресс-релизы комментарием по текущей ситуации. Начиная с февраля публикации перестали сопровождаться такими пояснениями.

"Сейчас бессмысленно что-то говорить про тренд, поскольку это нереальный тренд. Спрос, предложение, динамика - все это не совсем соответствует тому, что должно быть. Все мы действуем в полной неопределенности", - сказал Калицев журналистам в кулуарах форума "Российский промышленник".

Он отметил, что возврат к практике комментирования помесячных результатов авторынка нецелесообразен "до какого-то переформатирования ситуации".

По данным АЕБ, за 10 месяцев 2022 года в РФ реализовано 502,474 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2021 года на 60,8% (почти в 2,6 раза).

АЕБ
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