"Автостат" сообщил о сокращении продаж легковых машин в РФ в ноябре на 49%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года продажи новых легковых машин в России сократились в годовом выражении на 48,8%, до 51 525 штук, показывают данные совместного предприятия АО "Электронный паспорт" и аналитического агентства "Автостат" - АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК).

В октябре в России по подсчетам ППК, было реализовано 43 308 легковых машин. Таким образом, в ноябре рынок вырос в помесячном выражении на 19%.

Рост был обеспечен, в частности, увеличением продаж "АвтоВАЗа" как лидера рынка. В ноябре россияне приобрели 21 107 машин Lada, что на 23,3% превысило показатель октября и на 1,1% - показатель ноября 2021 года. Доля бренда на отечественном рынке в ноябре составила 41% против 39,5% в октябре и 20,8% в ноябре-2021.

Наиболее популярной моделью в прошлом месяце осталась Lada Granta, их было продано 12,78 тысячи штук, на 16,4% больше, чем в октябре, и в 2,2 раза больше "низкой базы" ноября 2021 года.

Второе место по продажам в ноябре занял китайский бренд Chery, ставший самой популярной иномаркой с результатом 5537 проданных машин. В топ-5 также попали китайские Haval (4467 штук) и Geely (3351 штука.), южнокорейская Kia (3251 штука)

За 11 месяцев в России, по подсчетам ППК, продано 569,536 тыс. новых легковых машин (-58,8%).

Методика формирования помесячной статистики авторынка у ППК отличается от той, которую применяет Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), ежемесячно публикующая свой традиционный автомобильный пресс-релиз. АЕБ представляет данные, предварительно собранные дистрибьюторами у дилеров марок. ППК учитывает машины, непосредственно переданные владельцам, включая ввезённые по "параллельному импорту". Расхождение двух статистик на данный момент незначительно.

Автомобильный пресс-релиз АЕБ с результатами продаж в России за ноябрь и 11 месяцев 2022 года будет опубликован 6 декабря.