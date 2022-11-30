Эксперты ЕЦБ пришли к выводу, что биткойн находится "на последнем дыхании"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Биткойн не является ни приемлемым платежным средством, ни формой инвестиций, в связи с чем не должен быть легитимизирован регуляторами, считают в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

Финансовый сектор должен остерегаться долгосрочных последствий продвижения биткойновых инвестиций, несмотря на возможные краткосрочные прибыли.

"Негативные последствия для отношений с клиентами и репутационный ущерб для всей отрасли станет огромным, когда биткойновые инвесторы понесут новые потери", - говорится в обзоре, подготовленном генеральным директором направления платежной инфраструктуры ЕЦБ Ульрихом Биндзайлом и советником Юргеном Шаафом.

Курс биткойна поднимался до $69 тыс. в ноябре 2021 года и упал до $17 тыс. к середине июня 2022 года, после чего колеблется около отметки в $20 тыс.

"Сторонникам биткойна эта стабилизация кажется передышкой перед подъемом к новым максимумам. Однако более вероятно все же, что это искусственно поддерживаемый последний вздох перед дорогой в небытие", - отмечают эксперты ЕЦБ.

По их мнению, концепция биткойна и технологические несовершенства ставят под вопрос приемлемость криптовалюты как платежного средства.

"Биткойн никогда не использовался в сколько-нибудь серьезной мере для транзакций в реальном мире", - говорят эксперты.

Тот факт, что инвестиция криптовалюты основана исключительно на спекуляциях, делает биткойн неприемлемым и как средство для инвестиций, считают они.

"Биткойн на приносит денег (как недвижимость), дивидендов (как акции), не может применяться с пользой (как сырьевые товары) или давать социальные выгоды (как золото)", - говорится в обзоре.

"Поскольку он не подходит ни как платежное средство, ни как форма инвестиций, с ним и нужно обращаться как с ничем", - отмечают эксперты.

Курс биткойна, по данным на 18:50 по московскому времени, прибавляет в цене 3% и составляет $16,896 тыс.