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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд в ноябре

Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд в ноябре
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глобальные фонды, инвестирующие в криптовалютные активы, испытали отток инвестиций в размере $19,6 млрд в ноябре на фоне обвала цифровых валют и банкротства биржи FTX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании CryptoCompare.

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Таким образом, криптовалютные фонды потеряли примерно 14,5% всех активов под управлением, и совокупный показатель опустился до минимума с декабря 2020 года.

Львиную долю в инвестициях фондов составляют биткойны и эфир (Ethereum), также они инвестируют в биржевые инструменты и прочие продукты.

CryptoCompare отслеживает показатели 20 фондов, и 19 из них показали отрицательную доходность в ноябре. Единственный фонд, оставшийся в плюсе, специализируется на ставках на снижение биткойна: его доходность составила 18,2%.

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