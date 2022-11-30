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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Снижение зарплат в РФ в сентябре немного ускорилось до 1,4% в реальном выражении

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2022 года составило 1,4% в годовом выражении после сокращения на 1,2% в августе, падения на 3,2% в июле и в июне, на 6,1% в мае и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил в среду Росстат.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в сентябре 2022 года составила 61 879 руб., увеличившись на 12,1% по сравнению с сентябрем 2021 года.

В целом за январь-сентябрь 2022 года зарплаты в номинальном выражении выросли в РФ на 12,6% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, в реальном - снизились на 1,5%.

Минэкономразвития ожидает, что снижение зарплат в реальном выражении в РФ в целом за 2022 год составит 2,0% с последующим ростом на 2,6% в 2023 году.

За 2021 год зарплаты в реальном выражении в РФ выросли на 4,5%.

Росстат
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