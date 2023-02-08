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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:11

Реальные зарплаты в России за 11 месяцев 2022 года снизились на 1,1%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России за январь-ноябрь 2022 года зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, в реальном - снизились на 1,1%, сообщил Росстат.

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В ноябре 2022 года реальный размер (с поправкой на инфляцию) заработной платы вырос на 0,3% в годовом выражении после роста на 0,4% в октябре, снижения на 1,4% в сентябре, сокращения на 1,2% в августе, падения на 3,2% в июле и в июне, на 6,1% в мае и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе.

В ноябре среднемесячная зарплата в стране в номинальном выражении составила 63 060 рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Минэкономразвития в сентябре прогнозировало, что снижение зарплат в реальном выражении в России в целом за 2022 год составит 2% с последующим ростом на 2,6% в 2023 году.

За 2021 год зарплаты в реальном выражении в стране выросли на 4,5%.

Росстат Минэкономразвития
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