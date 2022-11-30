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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Росстат оценил снижение ВВП РФ за январь-сентябрь в 1,7%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года снизился на 1,7% к тому же периоду прошлого года, сообщил в среду Росстат.

Эти данные оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое раньше оценивало спад экономики за 9 месяцев 2022 года 2,0%.

Две недели назад Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2022 года (без публикации данных за январь-сентябрь) - спад на 4,0% в годовом выражении после падения на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале. Квартальная оценка оказалась также лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение в III квартале на уровне 4,4%.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ. Банк России в конце октября улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу.

При этом в IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,8%, в 2023 году ожидается снижение на 1,7%.

Росстат
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