Объем СПГ, направленного на экспорт из США, достиг максимума почти за полгода

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Объем сжиженного природного газа, направленного на экспорт из США, в среду достиг максимума с момента выхода из строя одного из ключевых заводов по производству СПГ в Техасе этим летом.

Показатель 30 ноября достиг 12,8 млрд кубических футов, увеличившись на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Отметка оказалась максимальной с 7 июня, согласно данным BloombergNEF.

Взрыв на заводе по сжижению природного газа Freeport LNG в Техасе произошел 8 июня. С тех пор объект, который может производить до 2 млрд кубических футов СПГ в день, не работает. Поставки с него, как ожидается, возобновятся в следующем месяце.

Между тем в среду отгрузки СПГ в терминал Calcasieu Pass в Луизиане, принадлежащий Venture Global LNG Inc. и запущенный в начале этого года, достигли рекорда в 1,9 млрд кубических футов, сообщает BNEF.