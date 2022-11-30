"Норникель" прогнозирует больший дефицит палладия в 2022 году, чем ожидалось

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит на рынке палладия в 2022 году будет более значительным, чем ранее предполагалось, - 600 тыс. унций вместо ожидавшихся 100 тыс. унций, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками "Норникеля".

Спрос на палладий в этом году снизится на 4% (до 9,5 млн унций), в то время как предложение сократится на 10%, что приведет к более глубокому дефициту на рынке в 2022 году, считает компания.

"Несмотря на то, что автомобильный сектор, основной потребитель палладия, восстанавливается быстрее, чем мы ожидали, растущий рынок аккумуляторных электромобилей и умеренное, но сохраняющееся замещение палладия платиной сдерживают развитие рынка палладия", - отмечает компания. Более того, спрос со стороны электронной и медицинской промышленности в этом году, скорее всего, также сократится, считает ГМК.

В 2023 году дефицит палладия увеличится до 800 тыс. унций на фоне дальнейшего восстановления автомобильного сектора.

При этом "Норникель" отмечает, что решение London Platinum and Palladium Market (LPPM) об исключении из списка Good delivery российских аффинажных заводов, с которыми компания сотрудничает в переработке своего сырья в рафинированный палладий, "приведет к серьезным перебоям в поставках в 2023 году, как только спрос на рынке, особенно в автомобилестроении, восстановится".

Это решение уже привело к существенному дефициту палладия в порошке и слитков с сертификатом Good delivery, отметил "Норникель". "Если добавить к этому серьезные риски, связанные с перебоями производства в Южной Африке, то имеются все предпосылки для высокой волатильности цен, что нанесет ущерб всем отраслям, потребляющим палладий", - говорится в обзоре.

Также "Норникель" пересмотрел баланс рынка платины. Ранее ожидался профицит платины в размере 900 тыс. унций, сейчас аналитики компании ожидают, что в 2022 году спрос и предложение будут сбалансированы. Это объясняется приостановками добычи в Южной Африке, вызванными как техническими трудностями, так и перебоями в электроснабжении и сниженным вторичным производством из отработанных катализаторов.

По оценке "Норникеля", спрос на платину снизится на 1% в этом году, в то время как предложение упадет на 13%. В 2023 году спрос на платину подрастет на 4%, предложение - на 8%.

"Мы ожидаем, что спрос на платину со стороны автомобильного сектора в этом году не покажет роста в связи с ослаблением спроса на дизельные автомобили в Европе", - говорится в обзоре.

При этом спрос со стороны водородной энергетики в среднесрочной перспективе останется незначительным, несмотря на существенный потенциал на более отдаленном горизонте, считает "Норникель".

В будущем году рынок платины вернется к умеренному профициту (300 тыс. унций), считает "Норникель", так как производство в Южной Африке стабилизируется.