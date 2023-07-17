"Норникель" тестирует использование палладия для обеззараживания воды

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" сообщил, что тестирует использование палладия для обеззараживания воды по инновационной технологии.

Для обеззараживания воды сейчас, помимо традиционного гипохлорита натрия, или хлорки, все чаще используется технология электролиза воды с добавлением поваренной соли, или хлорида натрия. Электроды для этого процесса изготавливаются из сплавов титана или других металлов, а на их поверхность наносят каталитический слой из металлов платиновой группы. Такой слой ускоряет превращение хлорида натрия из поваренной соли в обеззараживающий агент - гипохлорит, объяснил "Норникель".

"Норникель" совместно с партнерами разрабатывает новый состав каталитического слоя на основе палладия для нанесения на электроды, говорится в пресс-релизе. Палладий обладает уникальным набором свойств, в частности каталитической активностью для ускорения целевой электрохимической реакции. Возможен также синергетический эффект каталитических свойств с другими металлами платиновой группы и повышение ресурса работы каталитического покрытия на основе палладия.

Электрохимическая технология обеззараживания воды выгодна тем, что не требуется перевозить и хранить большие запасы гипохлорита натрия. Обеззараживающее вещество образуется прямо на месте и точно в нужном количестве.

"Норникель" не только сам производит палладий, но и активно исследует возможности его использования в продуктах более сложного технологического уровня. Технология электролиза для обеззараживания воды только набирает обороты, но в будущем может стать базовой, а в дальнейшем может быть использована также для подготовки питьевой воды", - прокомментировал технологию вице-президент "Норникеля" по инновациям Виталий Бусько.

"По предварительным оценкам, использование палладиевых катализаторов в масштабах России потребует сравнительно небольшого объема металла. Однако, несмотря на высокую стоимость палладия по сравнению с другими каталитическими материалами, процесс окажется экономичнее и выгоднее благодаря более высокой скорости обработки воды и в перспективе - возможности более глубокой обработки", - говорится в сообщении. При этом использование палладиевых катализаторов является более экологичным решением, подчеркнула компания.

Компания планирует завершить этап разработки палладиевого катализатора до конца 2023 г., после чего катализатор будет проходить полевые испытания.

"Норникель" - крупнейший мировой производитель палладия с долей рынка около 41%. Спрос на этот металл, востребованный в основном в каталитических нейтрализаторах выхлопов бензиновых автомобилей, сокращается в связи с увеличением доли электромобилей и замещением более дешевой платиной. За последний год цена палладия упала на 38%, сейчас трехмесячный фьючерс на унцию палладия стоит около $1260.