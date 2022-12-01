Фондовые индексы США уверенно выросли на заявлениях Пауэлла, завершив ноябрь в плюсе

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

"Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Брукингском институте в среду.

Председатель ФРС, при этом, попытался уравновесить эти слова "ястребиными" сигналами, отмечает Market Watch.

Он заявил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. "История предостерегает нас от преждевременного смягчения политики", - сказал он.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре - до 4,25-4,5%. Американский ЦБ увеличивал ставку на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

"Пауэллу необходимо продолжать делать жесткие заявления, однако он дал Уолл-стрит надежду, - сказал аналитик TradeStation Group Дэвид Рассел. - Все знают, что нужно время, чтобы ужесточение политики начало приносить свои плоды, и мы уже видим эти плоды, в частности, начавшееся охлаждение" рынка труда".

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в ноябре увеличилось на 127 тыс., минимальными темпами с января, сообщила ADP. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 190 тыс. после скачка на 239 тыс. в октябре.

"Поймать поворотные моменты на рынке труда довольно сложно, однако последние данные позволяют предположить, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом сказывается на темпах создания новых рабочих мест и роста зарплат", - отмечает главный экономист ADP Нела Ричардсон.

Данные Минторга США, также обнародованные 30 ноября, показали более высокие, чем сообщалось ранее, темпы роста экономики США в третьем квартале.

Американский ВВП в июле-сентябре вырос на 2,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось предварительно. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра показателя до 2,7%.

Кроме того, ФРС в среду опубликовала региональный обзор Beige Book, показавший, что экономическая активность в Штатах осенью практически не изменилась.

Федеральные резервные банки пяти округов сообщили о слабом повышении активности в октябре-ноябре, в то время как остальные семь - о стабильном состоянии экономики или незначительном снижении.

"Процентные ставки и инфляция продолжали оказывать давление на активность, и многие респонденты высказывали значительную неопределенность или усиление пессимизма в отношении будущего", - говорится в обзоре.

Стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise Co. поднялась по итогам торгов на 8,5%. Поставщик решений в сфере IT зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале, однако его выручка увеличилась на 7%, превысив ожидания экспертов. Прогноз HP Enterprise для выручки на первый финквартал ($7,2-6,8 млрд) оказался лучше ожидаемых рынком ($6,98 млрд).

Бумаги Walt Disney Co. выросли в цене на 3,4%. Компания сообщила, что вернувшийся на пост главного исполнительного директора Боб Айгер готовит организационные и операционные изменения для повышения рентабельности операций, что может привести к списанию активов.

Акции DoorDash Inc. подорожали на 9,2% на информации, что сервис доставки еды планирует сократить 1,25 тыс. сотрудников, чтобы уменьшить расходы.

Цена акций Hormel Foods упала на 2,5% в связи со слабой отчетностью продовольственной компании за четвертый финквартал. Выручка Hormel Foods в минувшем квартале снизилась на 5%, оказавшись хуже среднего прогноза аналитиков. Прогнозы компании на весь фингод также разочаровали рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 737,24 пункта (2,18%) и составил 34589,77 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 122,48 пункта (3,09%) - до 4080,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 484,22 пункта (4,41%) и составил 11468 пунктов.

Все три индекса завершили ноябрь ростом: Dow Jones вырос на 5,3%, S&P 500 - на 4,6%, Nasdaq Composite - на 3,3%.