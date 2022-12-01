"КАМАЗ" запланировал сформировать отдельный от основного бизнеса легковой дивизион

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" намерено сформировать легковой дивизион, не консолидированный с основным бизнесом группы, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"У "КАМАЗа" есть намерение сформировать легковой дивизион. Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация (с основным бизнесом ПАО - ИФ). Мы формируем новый вид бизнеса", - сказал Когогин журналистам в кулуарах форума "Российский промышленник".

Он подчеркнул, что легковой бизнес, о котором идет речь, в случае его создания не будет влиять на финансовые показатели ПАО "КАМАЗ".

Подробности озвученных Когогиным планов в компании не уточняют.

"КАМАЗ" специализируется на производстве грузовиков полной массой 14-40 тонн и не занимается выпуском легковых автомобилей. Вместе с тем, компания участвует в реализации двух обсуждаемых проектов в легковом автопроме.

По соглашению с Москвой автопроизводитель выступает технологическим партнером столичного завода "Москвич" (до ухода Renault из РФ - ЗАО "Рено Россия"), где в конце ноября стартовала серийная крупноузловая сборка машин одноименного бренда. "Москвичи" двух моделей, как следует из их ОТТС, производятся на базе китайского JAC.

Также ранее "КАМАЗ" анонсировал свое участие в проекте легкового электромобиля. Его прототип под названием "Кама-1", разработанный компанией совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, был презентован еще в конце 2020 г. В августе 2021 г. под проект было зарегистрировано АО "Кама", которое возглавил бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк. Инвесторами электромобильного стартапа выступили Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

"Ведомости" в начале февраля сообщали, что компания в своей коммерческой презентации заявляла о намерении к 2030 г. выпускать до 450 тыс. электромобилей в год. Часть этого объема может производиться в Венгрии, с которой стартап подписал соглашение о намерениях.

Осенью текущего года СМИ сообщали, что электромобиль, которым занимается АО "Кама", получит название "Атом", а его функциональные прототипы будут представлены во второй половине 2023 г.