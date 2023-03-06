В линейку российских электромобилей "Атом" войдут две базовые модели

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Линейка электромобилей "Атом", создаваемая при участии "КАМАЗа", будет включать две базовые модели с версиями для такси и доставки, сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана по итогам встречи главы министерства Айрата Хайруллина с представителями компании "Кама", разрабатывающей автомобиль.

"По планам, продуктовая линейка "Атом" включает модели Duo, Family, а также версии для такси и доставки. Электромобили будут иметь запас хода до 500 км, максимальную скорость - 170 км/ч", - говорится в пресс-релизе.

Заявленная энергоэффективность электромобилей составляет 0,14 кВт/км.

"Функциональные прототипы "Атома" будут презентованы в третьем квартале 2023 года, но продажи новинки начнутся чуть позже - ориентировочно в 2025 году", - отмечается в сообщении.

По данным Минцифры республики, команда "Атома" насчитывает более 300 инженеров, конструкторов и IT-разработчиков. Головной офис компании находится в Набережных Челнах (Татарстан), также офисы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Нанкине (Китай).

АО "Кама" было зарегистрировано в августе 2021 года с уставным капиталом 720 тыс. рублей. Гендиректором предприятия является бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк. В ноябре 2022 года сообщалось, что участниками стартапа являются гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и предприниматель Рубен Варданян.

"КАМАЗ" планирует создать прототип электромобиля "Атом" к маю 2023 года.

Совокупная выручка "КАМАЗа" от реализации транспорта в непрофильном для компании легковом сегменте к 2030 году достигнет 350 млрд рублей, в том числе 200 млрд рублей - от продаж городских электромобилей "Атом", говорил глава компании Когогин на сессии городского совета Набережных Челнов в феврале.

"КАМАЗ" специализируется на производстве грузовиков полной массой 14-40 тонн и не занимается выпуском легковых автомобилей. При этом по соглашению с Москвой автопроизводитель выступает технологическим партнером столичного завода "Москвич" (до ухода Renault из РФ - ЗАО "Рено Россия"), где в ноябре 2022 года стартовала серийная крупноузловая сборка машин одноименного бренда. "Москвичи" двух моделей, как следует из их одобрения типа транспортного средства (ОТТС), производятся на базе китайского JAC.

В декабре 2022 года Когогин говорил журналистам, что "КАМАЗ" планирует сформировать легковой дивизион, не консолидированный с основным бизнесом компании. Концепцию легкового дивизиона "КАМАЗ" планирует утвердить в июне 2023 года.