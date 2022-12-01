"Росатом" сообщил о переговорах с 20 странами по поводу новых проектов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" участвует в переговорах с 20 зарубежными заказчиками о новых проектах, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава компании Алексей Лихачев.

"Около 20 стран где-то ведут с нами переговоры о новых проектах", - сказал он, пояснив, что это, в частности, те, "кто уже почувствовал вкус к нашему сотрудничеству" - Бангладеш, Индия, Египет.

"С Китаем мы все время ведем переговоры о новых площадках, наши турецкие партнеры говорят, что уже прямо присмотрели для нас новый участок для начала строительства", - отметил Лихачев.

Портфель зарубежных проектов строительства АЭС компании на конец прошлого года включал 35 энергоблоков. В этом году, как сообщалось, финская Fennovoima расторгла контракт на строительство станции в стране, таким образом, количество подобных проектов снизилось до 34.