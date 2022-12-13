"Росатом" направил документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии, говорится в статье вице-премьера РФ Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".

Вице-премьер также напомнил, что идет обсуждение строительства еще одной АЭС в Турции.

"Отечественная атомная промышленность занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов: на разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах мира - это свыше 70% мирового экспорта АЭС", - отметил чиновник.

О том, что "Росатом" вскоре направит документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии, Новак говорил в середине октября 2022 года в интервью изданию Asharq News.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в ноябре 2021 года в разговоре с журналистами пояснял, что саудовские партнеры называют эту процедуру не тендером, а конкурентными переговорами. "Они ведут переговоры об условиях реализации проекта с разными странами и с разными компаниями, и даже с консорциумами международными. И они достаточно открыто нас об этом информируют", - говорил он.

В 2015 году Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение по мирному атому. Тогда же Саудовская Аравия объявила о намерениях развивать атомную энергетику, построив 16 атомных блоков, позже королевство изменило стратегию и сфокусировалось на двух станциях. "Парад вендоров" стартовал осенью 2017 года, а в декабре Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по "мирному атому".

В феврале 2018 года, тогда еще на позиции министра энергетики РФ, Александр Новак сообщил журналистам, что "Росатом" подал заявку на участие в тендере на строительство двух блоков АЭС в Саудовской Аравии. В июле стало известно, что "Росатом" вошел в шорт-лист для прохождения следующего этапа конкурса. В конце 2018 года Лихачев сообщил журналистам, что Россия перешла на следующий этап этого тендера.