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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром", по предварительным данным, январе-ноябре 2022 года добыл 376,9 млрд куб. м газа. Это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.

"Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м). Вместе с тем, 28 ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа, а 29 ноября достигнут абсолютный исторический суточный максимум для ноября - 1486,7 млн куб. м", - сообщает концерн.

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м - на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Компания отмечает, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между с CNPC: "Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств".

Идет отбор газа и из ПХГ Украины, отмечает "Газпром". На 29 ноября объем газа в хранилищах на 14% (на 2,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Отобрано 0,7 млрд куб. м газа - это 12,9% от объема, закачанного в летний период.

Газпром
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