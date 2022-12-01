Что произошло за день: четверг, 1 декабря

Приговор братьям Магомедовым, перехват посылок со взрывными устройствами в Испании, освобождение 50 российских военных из плена

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Литва решила выслать сотрудника посольства РФ. Литовский МИД сообщил, что работник посольства должен покинуть страну в течение пяти дней.

- Основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам колонии по делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Ему назначено ограничение свободы на два года и штраф в размере 2,5 млн руб. Его брат Магомед Магомедов приговорен к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн руб. и ограничением свободы на 2,5 года.

- Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 50 российских военных.

- "Газпром" в ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок. 29 ноября достигнут абсолютный исторический суточный максимум для ноября - 1486,7 млн куб. м. В январе-ноябре 2022 года спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м).

- В Испании перехватили посылки со взрывными устройствами. В частности, одно из отправлений было адресовано главе правительства Испании Педро Санчесу, получателем еще одной посылки был Центр спутниковой связи.

- "КАМАЗ" запланировал сформировать отдельный от основного бизнеса легковой дивизион. Гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что легковой бизнес в случае его создания не будет влиять на финансовые показатели ПАО "КАМАЗ".

- Шесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за драку 27 ноября. В составе "Зенита" наказаны Малком, Родригао, Вилмар Барриос, в составе "Спартака" - Александр Селихов, Шамар Николсон, Александр Соболев.