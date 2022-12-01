Международные резервы РФ с 18 по 25 ноября сократились на $1,3 млрд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 25 ноября составили $567,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 18 ноября международные резервы равнялись $568,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.