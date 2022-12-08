Международные резервы России с 25 ноября по 2 декабря выросли на $3,8 млрд

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 2 декабря составили $571,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 25 ноября международные резервы равнялись $567,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,8 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.