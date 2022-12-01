ФРС будет продолжать подъем ставки, но более медленными темпами

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышение базовой процентной ставки на ближайших заседаниях, однако будет целесообразным замедлить темпы ее подъема, заявила член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман.

"Нам по-прежнему необходимо проделать большую работу, чтобы привести ставку к уровню, который позволит ограничить экономическую активность в достаточной мере для сдерживания инфляции", - заявила Боуман в ходе мероприятия в Нью-Йорке в четверг.

При этом, поскольку ставка приближается к ограничительному уровню, Федрезрв сможет замедлить темпы ее повышения, сказала она.

"Сдерживание темпов увеличения ставки позволит нам в более полной мере оценить эффект предыдущих шагов в денежно-кредитной политике", - заявила Боуман.

По ее словам, дальнейшие темпы подъема ставки и уровень, до которого она будет повышена, зависят от динамики инфляции. В данный момент прогноз Боуман относительно предельного уровня ставки чуть выше, чем в сентябре, отметила она.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых. ФРС увеличивала ставку на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Следующая встреча руководства американского ЦБ запланирована на 14-15 декабря. По итогам этого заседания будет опубликован новый точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, опубликованному по итогам сентябрьского заседания, ставка должна составить 4,4% к концу 2022 года и 4,6% к концу 2023 года.