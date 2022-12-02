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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Стоимость перевозки российской нефти может подскочить в 1,5 раза после 5 декабря

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Расценки на морскую доставку нефти из России активно растут в преддверии вступления в силу европейских санкций, поскольку владельцы судов хотят получать более высокую плату на фоне санкционных рисков, пишет агентство Bloomberg.

Транспортные компании, готовые согласиться на перевозку российской нефти из Балтийского моря в Индию, обсуждают цену фрахта в районе $15 млн за танкер после 5 декабря по сравнению с $9-11,5 млн ранее, сообщает агентство со ссылкой на информацию от судовых брокеров.

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Рост расценок отражает проблемы, с которым сталкиваются поставщики российской нефти в ожидании санкций со стороны ЕС, под которые подпадут в том числе греческие транспортные компании. Также влияние оказывает сокращение числа доступных судов и необходимость серьезного увеличения длины маршрутов, так как поставки перенаправляются из Европы в Азию и на Ближний Восток.

Также участники мирового рынка морских перевозок ждут подробностей предложенного G7 потолка цен на российскую нефть. Введение такого потолка может освободить из-под действия европейских санкций грузы нефти, если они приобретены по цене ниже потолка. Россия, в свою очередь, ранее заявляла, что не будет продавать нефть и газ странам, которые присоединятся к соглашению об ограничении цен.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, будут ли ставки фрахта держаться в районе $15 млн за доставку груза из Балтики в Индию. Также у агентства нет подтвержденной информации о фактическом заключении контрактов на перевозку по таким расценкам.

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