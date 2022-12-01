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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

WSJ сообщила о предложении ЕК установить потолок цен на нефть РФ в размере $60/баррель

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила всем 27 странам ЕС утвердить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Высокопоставленные представители стран ЕС начали в четверг обсуждать эту инициативу, уточняет издание.

Все 27 стран-членов Евросоюза должны одобрить предложенный ценовой максимум, в противном случае переговоры продолжатся.

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Ранее на этой неделе переговорщики ЕС возобновили переговоры по установлению конкретного лимита на российскую нефть. Предполагалось, что страны блока объявят о достигнутых по этому вопросу договоренностях до конца ноября, однако между ними по-прежнему есть разногласия.

Агентство Bloomberg сообщало, что Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель. Польша и страны Балтии выступают за более низкий уровень цены, в то время как Греция, Мальта и Кипр не хотят потолка цен ниже $70.

Меры ЕС в отношении российской нефти начнут действовать 5 декабря. Таким образом, страны блока "находятся под давлением жестких временных рамок".

Потолок цен на российскую нефть

В сентябре страны G7 одобрили план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

В конце ноября аналитик по сырьевому сектору Kotak Securities Ltd. Равинда Рао заявил, что установление ценового лимита на нефть РФ на уровне $65-70 за баррель особо не повлияет на рынок.

"Введение потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель не окажет существенного влияния на рынок, поскольку она уже и так продается по этой стоимости", - приводило агентство мнение Рао.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак 21 ноября заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.

ЕС ЕК
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