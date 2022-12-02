"Газпром" в среду опять обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Поставки газа по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям 30 ноября достигли 1516,6 млн куб. м - это новый абсолютный рекорд суточных поставок для ноября.

Как отмечается в сообщении компании, "рост потребления газа связан с резким снижением температуры в ряде регионов России".

Поставки по газотранспортной системе осуществляются надежно, подчеркивают газовики.

"Газпром" напоминает, что предыдущий суточный максимум поставок для ноября был зафиксирован 29 ноября 2022 года - 1486,7 млн куб. м газа.