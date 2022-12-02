Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Золото может превысить $2000 за унцию, если ФРС возьмет паузу в подъеме ставок

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на золото могут превысить $2000 за тройскую унцию в следующем году, поскольку драгметалл получит наибольшую выгоду, если ключевые ставки Федрезерва достигнут пикового значения и перестанут расти, полагают аналитики Bank of America под руководством Франсиско Бланша.

"С учетом относительно ограниченного промышленного применения золото всегда двигалось под влиянием спроса со стороны инвесторов", - цитирует доклад MarketWatch.

Спрос в свою очередь определяется стоимостью заимствований и курсом доллара. Поэтому "отказ Федрезерва от агрессивного повышения ставок в течение 2023 года может привлечь на рынок новых покупателей", считают аналитики BofA.

ЭкономикаЗолото активно дорожает на фоне падения доллараЧитать подробнее

Некоторые покупатели уже начали возвращаться. В частности, эксперты указывают на восстановление спроса на драгметалл со стороны центробанков таких стран, как Турция, Египет, Ирак, Индия и Ирландия. По оценкам Всемирного совета по золоту (WGC), четверть центробанков мира планируют нарастить свои позиции в золоте. Центробанки обеспечивают примерно 20% инвестиционного спроса на золото, отмечает BofA.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:49 по московскому времени в пятницу снижаются на 1,1%, до $1782 за тройскую унцию. Накануне цена подскочила на 3,1%, рекордными темпами с апреля 2020 года, и превысила психологически важную отметку в $1800 за унцию.

золото ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" в среду опять обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания

"Газпром" в среду опять обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания

Банки Киргизии отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения санкций

Банки Киргизии отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения санкций

Стоимость перевозки российской нефти может подскочить в 1,5 раза после 5 декабря

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Биткойн опустился ниже $17 тыс. в преддверии отчета по рынку труда США

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 93%

Цена нефти Brent поднялась до $86,99 за баррель

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию

Правительство утвердило директиву о назначении Волкова главой "Почты России"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });