Золото активно дорожает на фоне падения доллара

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Драгметаллы резко дорожают в четверг на фоне падения курса доллара к основным мировым валютам после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о вероятном замедлении темпов подъема ставки на ближайшем заседании.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:50 выросли на 2,5% – до $1789 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в декабре подскочило в цене на 3% и стоит $22,20 за унцию.

Цены на палладий увеличились на 2,1%, до $1905,5 за унцию, платина подорожала на 1,5%, до $1054,5 за унцию.

Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов падает примерно на 0,9%.

Пауэлл в ходе выступления накануне сказал, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

"Золоту нравится сочетание низких ставок и слабого доллара", - отметил старший рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер.