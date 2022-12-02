Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"РусХимАльянс" обратился в суд для защиты имущественных интересов в отношении Linde

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи" - ООО "РусХимАльянс" - подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти заявление об обеспечении имущественных интересов (предварительных обеспечительных мерах) в отношении подрядчика Linde.

Заявление касается компании Linde plc, а также филиала Linde AG в Самаре, сообщается в базе данных арбитражных судов.

В качестве третьих лиц к процессу привлечены многочисленные аффилированные компании группы Linde: ООО "ГЛ Инжиниринг", Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH, ООО "Криостар РУС", ООО "ЛГЛ", ООО "ЛГН", АО "ЛГР", ООО "ЛИ Рус", ООО "Линде азот Тольятти", Linde UK Holdings NO.2 Limited, АО "ЛУТГ", ООО "Праксайр азот Тольятти", ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Праксайр Самара", ООО "Праксэа Рус", а также ООО "Северные Технологии".

В "РусХимАльянсе" не прокомментировали суть претензий и запрошенных обеспечительных мер.

Linde была привлечена для строительства завода сжижения природного газа и газоперерабатывающего завода в составе комплекса. В 2022 году компания сообщала, что приостановила реализацию новых проектов на территории РФ, а также сворачивает операционную деятельность в стране, выпуск промышленных газов и инжиниринговые проекты.

РусХимАльянс Linde Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар США поднялся выше 62 руб. впервые с 7 ноября

Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14

Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14

"Газпром" в среду опять обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания

"Газпром" в среду опять обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания

Банки Киргизии отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения санкций

Банки Киргизии отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения санкций

Стоимость перевозки российской нефти может подскочить в 1,5 раза после 5 декабря

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Биткойн опустился ниже $17 тыс. в преддверии отчета по рынку труда США

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 93%

Цена нефти Brent поднялась до $86,99 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });