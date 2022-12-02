"РусХимАльянс" обратился в суд для защиты имущественных интересов в отношении Linde

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи" - ООО "РусХимАльянс" - подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти заявление об обеспечении имущественных интересов (предварительных обеспечительных мерах) в отношении подрядчика Linde.

Заявление касается компании Linde plc, а также филиала Linde AG в Самаре, сообщается в базе данных арбитражных судов.

В качестве третьих лиц к процессу привлечены многочисленные аффилированные компании группы Linde: ООО "ГЛ Инжиниринг", Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH, ООО "Криостар РУС", ООО "ЛГЛ", ООО "ЛГН", АО "ЛГР", ООО "ЛИ Рус", ООО "Линде азот Тольятти", Linde UK Holdings NO.2 Limited, АО "ЛУТГ", ООО "Праксайр азот Тольятти", ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Праксайр Самара", ООО "Праксэа Рус", а также ООО "Северные Технологии".

В "РусХимАльянсе" не прокомментировали суть претензий и запрошенных обеспечительных мер.

Linde была привлечена для строительства завода сжижения природного газа и газоперерабатывающего завода в составе комплекса. В 2022 году компания сообщала, что приостановила реализацию новых проектов на территории РФ, а также сворачивает операционную деятельность в стране, выпуск промышленных газов и инжиниринговые проекты.