"РусХимАльянс" подал в российский суд иск к Linde на 7,7 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи" - "РусХимАльянс" - подал иск к германской Linde GmbH на сумму 7,727 млрд рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 марта зарегистрировал заявление о взыскании с Linde убытков, сообщается в судебной картотеке.

Как сообщалось, "РусХимАльянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" 7 июля 2021 года заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. СП перечислило Linde аванс, но в мае 2022 года та уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

"РусХимАльянс" намерен взыскать с компании неотработанный аванс в размере около 1 млрд евро и понесенные убытки в размере около 7,7 млрд рублей. В качестве обеспечительной меры на российские активы Linde наложен арест.